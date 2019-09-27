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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Мікрорайон Умані, де хасиди святкують Рош ха-Шана, залишився без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Сьогодні, близько 15:00, мікрорайон Умані, де хасиди святкують іудейський Новий рік, залишився без світла внаслідок короткого замикання. Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Черкаській області, передає УНН.

Мікрорайон Умані, де хасиди святкують Рош ха-Шана, залишився без світла

За даними місцевих рятувальників, на електропідстанції сталося коротке замикання без послідуючого горіння. Це відбулося близько 15-ї години в Умані в мікрорайоні "Пушкінський", де проводяться заходи зі святкування іудейського Нового року – Рош ха-Шана. Внаслідок події мікрорайон повністю опинився без світла.

Наразі проводяться роботи з відновлення електропостачання. Внаслідок пригоди жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, до Умані вже прибуло близько 17 тисяч паломників-хасидів із шести країн світу на святкування Рош ха-Шана.

Українські Національні Новини

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