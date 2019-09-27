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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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До Умані вже прибуло понад 17 тисяч паломників-хасидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. До Умані вже прибуло близько 17 тисяч паломників-хасидів із шести країн світу. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

До Умані вже прибуло понад 17 тисяч паломників-хасидів

"На сьогодні до Умані прибуло понад 17 тисяч паломників із шести країн світу. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Співробітники вибухотехнічної служби, спецпідрозділу, патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками працюють цілодобово у дві зміни. В оперативному штабі є всі технічні можливості для контролювання і забезпечення безпеки під час заходів", - повідомив Фацевич.

Зазначається, що публічний порядок в Умані забезпечують понад 550 українських поліцейських, які прибули у складі зведеного загону, та 20 працівників поліції Держави Ізраїль. Грубих порушень громадського порядку не допущено. Загалом на святкування Рош ха-Шана до Умані очікується приїзд близько 40 тисяч прочан.

Раніше УНН повідомляв, що в Умані під час перебування паломників-хасидів ціни на житло досягають 25 тис. грн за добу.

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