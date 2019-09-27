До Умані вже прибуло понад 17 тисяч паломників-хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. До Умані вже прибуло близько 17 тисяч паломників-хасидів із шести країн світу. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"На сьогодні до Умані прибуло понад 17 тисяч паломників із шести країн світу. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Співробітники вибухотехнічної служби, спецпідрозділу, патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками працюють цілодобово у дві зміни. В оперативному штабі є всі технічні можливості для контролювання і забезпечення безпеки під час заходів", - повідомив Фацевич.
Зазначається, що публічний порядок в Умані забезпечують понад 550 українських поліцейських, які прибули у складі зведеного загону, та 20 працівників поліції Держави Ізраїль. Грубих порушень громадського порядку не допущено. Загалом на святкування Рош ха-Шана до Умані очікується приїзд близько 40 тисяч прочан.
Раніше УНН повідомляв, що в Умані під час перебування паломників-хасидів ціни на житло досягають 25 тис. грн за добу.