В Умань уже прибыло более 17 тысяч паломников-хасидов

"На сегодняшний день в Умань прибыло более 17 тысяч паломников из шести стран мира. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделения, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают круглосуточно в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - сообщил Фацевич.

Отмечается, что публичный порядок в Умани обеспечивают более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Государства Израиль. Грубых нарушений общественного порядка не допущено. Всего на празднование Рош ха-Шана в Умань ожидается приезд около 40 тысяч паломников.

Ранее УНН сообщал, что в Умани во время пребывания паломников-хасидов цены на жилье достигают 25 тыс. грн. в сутки.