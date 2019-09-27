Микрорайон Умани, где хасиды празднуют Рош ха-Шана, остался без света
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сегодня, около 15:00, микрорайон Умани, где хасиды празднуют иудейский Новый год, остался без света в результате короткого замыкания. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области, передает УНН.
По данным местных спасателей, на электроподстанции произошло короткое замыкание без последующего горения. Это произошло около 15 часов в Умани в микрорайоне "Пушкинский", где проводятся мероприятия по празднованию иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В результате происшествия микрорайон полностью оказался без света.
Проводятся работы по восстановлению электроснабжения. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Умань уже прибыло около 17 тысяч паломников-хасидов из шести стран мира на празднование Рош ха-Шана.