До Дня закоханих у "Дії" з'явився унікальний сертифікат для неодружених з QR-кодом для знайомств

У додатку "Дія" до Дня закоханих запустили цифровий сертифікат для підтвердження статусу неодруженої особи з можливістю додавання фото та інтересів. Документ містить QR-код для швидкого знайомства та перевірки статусу через державний реєстр, повідомив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.

Запустили в Дії сертифікат неодруженого й неодруженої. Такого точно немає ніде у світі. Не засмучуйтесь, якщо залишилися без пари на День закоханих. Ми приготували особливий цифровий подарунок. Цифровізували все для пар і про українців в активному пошуку не забули. Якщо ви не одружені або вже розлучені, оновлюйте Дію, вибирайте Додати документ та генеруйте сертифікат. Дані перевіряють у реєстрі, тож із сертифікатом можна дізнатися, чи дійсно людина не в шлюбі - написав Федоров.

З його слів, сертифікат неодруженого - це ідеальний документ. "Чому? Бо туди ви можете завантажити будь-яке своє фото. А також інтереси. І навіть самостійно його задизайнити", - вказав він.

"І найцікавіше: сертифікат має QR-код, який можна відсканувати в реальному часі, стати парою і поділитися про це в соцмережах. А далі робіть пропозицію та одружуйтеся разом з Дією. У нас все серйозно, а не як на сайтах знайомств", - зазначив Федоров.

"З Дією ви вже не витрачаєте часу на черги й бюрократію, а тепер не доведеться й на дослідження сторінок у соціальних мережах. Цифровізація захищає від будь-якого шахрайства (навіть романтичного). Сподіваюся, цифровізація обʼєднає серця багатьох українців, і наступними послугами в Дії для вас стануть Шлюб онлайн та єМалятко", - вказав він.

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