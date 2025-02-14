До Дня закоханих у "Дії" з'явився унікальний сертифікат для неодружених з QR-кодом для знайомств

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 16737 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 56072 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128501 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187268 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150884 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141132 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118792 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108539 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103101 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146768 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 79929 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 36309 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 69750 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 85037 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 78934 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 146768 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 145690 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 279279 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 308036 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 243822 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 28838 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 67556 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113209 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136159 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118308 перегляди
Актуальне
До Дня закоханих у "Дії" з'явився унікальний сертифікат для неодружених з QR-кодом для знайомств

До Дня закоханих у "Дії" з'явився унікальний сертифікат для неодружених з QR-кодом для знайомств

Київ • УНН

 • 30034 перегляди

Додаток "Дія" запустив цифровий сертифікат для підтвердження статусу неодруженої особи з можливістю додавання фото та інтересів. Документ містить QR-код для швидкого знайомства та перевірки статусу через державний реєстр.

У додатку "Дія" до Дня закоханих запустили цифровий сертифікат для підтвердження статусу неодруженої особи з можливістю додавання фото та інтересів. Документ містить QR-код для швидкого знайомства та перевірки статусу через державний реєстр, повідомив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.

Запустили в Дії сертифікат неодруженого й неодруженої. Такого точно немає ніде у світі. Не засмучуйтесь, якщо залишилися без пари на День закоханих. Ми приготували особливий цифровий подарунок. Цифровізували все для пар і про українців в активному пошуку не забули. Якщо ви не одружені або вже розлучені, оновлюйте Дію, вибирайте Додати документ та генеруйте сертифікат. Дані перевіряють у реєстрі, тож із сертифікатом можна дізнатися, чи дійсно людина не в шлюбі

- написав Федоров.

З його слів, сертифікат неодруженого - це ідеальний документ. "Чому? Бо туди ви можете завантажити будь-яке своє фото. А також інтереси. І навіть самостійно його задизайнити", - вказав він.

"І найцікавіше: сертифікат має QR-код, який можна відсканувати в реальному часі, стати парою і поділитися про це в соцмережах. А далі робіть пропозицію та одружуйтеся разом з Дією. У нас все серйозно, а не як на сайтах знайомств", - зазначив Федоров.

"З Дією ви вже не витрачаєте часу на черги й бюрократію, а тепер не доведеться й на дослідження сторінок у соціальних мережах. Цифровізація захищає від будь-якого шахрайства (навіть романтичного). Сподіваюся, цифровізація обʼєднає серця багатьох українців, і наступними послугами в Дії для вас стануть Шлюб онлайн та єМалятко", - вказав він.

"Дії" 5 років: які нові сервіси з’являться у додатку06.02.25, 17:43 • 26041 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоТехнології
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами