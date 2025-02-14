Ко Дню влюбленных в "Дія" появился уникальный сертификат для холостых с QR-кодом для знакомств

В приложении "Дія" ко Дню влюбленных запустили цифровой сертификат для подтверждения статуса холостого человека с возможностью добавления фото и интересов. Документ содержит QR-код для быстрого знакомства и проверки статуса через государственный реестр, сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

Запустили в "Дія" сертификат неженатого и неженатой. Такого точно нет нигде в мире. Не расстраивайтесь, если остались без пары на День влюбленных. Мы приготовили особенный цифровой подарок. Цифровизировали все для пар и про украинцев в активном поиске не забыли. Если вы не женаты или уже разведены, обновляйте "Дія", выбирайте Добавить документ и генерируйте сертификат. Данные проверяют в реестре, поэтому с сертификатом можно узнать, действительно ли человек не в браке - написал Федоров.

По его словам, сертификат холостого - это идеальный документ. "Почему? Потому что туда вы можете загрузить любое свое фото. А также интересы. И даже самостоятельно его задизайнить", - указал он.

"И самое интересное: сертификат имеет QR-код, который можно отсканировать в реальном времени, стать парой и поделиться об этом в соцсетях. А дальше делайте предложение и женитесь вместе с "Дія". У нас все серьезно, а не как на сайтах знакомств", - отметил Федоров.

"С "Дія" вы уже не тратите время на очереди и бюрократию, а теперь не придется и на исследование страниц в социальных сетях. Цифровизация защищает от любого мошенничества (даже романтического). Надеюсь, цифровизация объединит сердца многих украинцев, и следующими услугами в Дії для вас станут "Шлюб онлайн" и "єМалятко"", - указал он.

"Дії" 5 лет: какие новые сервисы появятся в приложении