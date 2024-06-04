До 400 тис. грн можуть отримати громади на створення адаптивних спортивних клубів

За даними міністерства молоді та спорту України, лише 15% населення України регулярно займається фізичною активністю чи спортом. Проте цей показник значно менший, якщо йдеться про людей з інвалідністю. Основна причина – відсутність адаптованих під їхні потреби спортивних просторів. Тому благодійники об’єдналися з державою задля надання грантів громадам на створення адаптивних клубів.

Благодійний фонд "МХП - Громаді" спільно з Державною установою "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в межах проєкту "Активні парки" програми Президента України у партнерстві з Міністерством молоді та спорту України запускає грантовий конкурс "Час діяти, Нестримні". Це – грантова ініціатива для громад, які можуть отримати до 400 тис. грн на створення у своєму селі чи містечку адаптивного клубу "Нестримні".

"З початку 2024 року ми вже запустили 20 адаптивних клубів по всій Україні. Там люди з інвалідністю, зокрема, й ветерани, можуть займатися спортом, отримувати фахові консультації від тренерів і в такий спосіб активно реінтегруватися в цивільне життя. Для людей з інвалідністю спорт – це вікно входу до якісного, свідомого та мотивованого життя. Ми маємо це забезпечити, тому продовжуємо й розширюємо цю ініціативу спільно з партнерами", – сказав Матвій Бідний, очільник міністерства молоді та спорту України.

Учасниками проєкту можуть бути громадські об’єднання (ГО, БФ), органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи, організації, заклади охорони здоров’я.

"Для нашого благодійного фонду, який уже 9 років розвиває невеликі містечка й села, цей проєкт – про віру в силу громад та їхню підтримку на шляху до впровадження інклюзивних практик, щоб всі охочі мали доступ до занять спортом. Ми бачимо, як змінюється свідомість громад, зростає проактивна позиція місцевих мешканців. Тому охоче долучаємося до проєкту, виділяючи 200 тис. грн на фахову й пропрацьовану ідею кожного з переможців", – додала Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Під час презентації старту програми відбулося відкрите тренування ветеранів в одному з адаптивних клубів "Нестримні" на Київщині. Також на заході були присутні ветерани, які знайшли ресурс для свого відновлення у заняттях фізичною культурою та спортом, зокрема нацгвардієць Володимир Товкис (учасник Invictus Games; вижив після пострілу в голову; стріляє з лука зубами) та боєць ТРО Олег Андрієнко (координатор проєкту "Активні парки" з ампутованою кінцівкою на Київщині).

Вони стали координаторами проєкту у своїх містечках на Київщині й власним прикладом доводять: реабілітація можлива й необхідна через спорт. Щоразу роблячи вправи чи досягаючи нових результатів, наш організм виробляє "гормони радості" (ендорфіни, дофаміни), а вони своєю чергою блокують гормони стресу (адреналін, кортизол). Відтак спорт знижує тривожність, агресивність, допомагає здолати травму. А залучення до процесу дітей чи місцевих мешканців стимулює соціальну активність.

"Розвивати фізичну культуру особливо важливо під час війни. По-перше, фізкультура допомагає українцям відновитися психологічно, відволіктися від подій, які відбуваються. По-друге, вона виховує в нас силу, спритність та витривалість, тим самим загартовуючи нас. А це необхідно не лише для нас самих, а й щоб бути сильними для наших близьких і для нашої країни", – наголосив Андрій Ребрина, директор Державної установи "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".

Географія проєкту – 13 областей України. Адаптивні клуби можуть бути створені в таких областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ. Обов’язкова умова – співфінансування від 200 тис. грн.

Крім фінансової частини конкурсу організатори передбачили також освітню складову. Протягом червня триватимуть онлайн-консультації з порадами й кейсами для формування та подання грантової заявки. А в серпні для переможців конкурсу (а саме для тренерів спортивних центрів) організатори проведуть навчання з підвищення їхніх професійних компетенцій та бухгалтерського супроводу.

Подавати заявки можна на сайті конкурсу до 4 липня. Переможців обіцяють оголосити 30 липня.

Довідково

Проєкт "Час діяти, Нестримні" реалізовує Благодійний фонд "МХП - Громаді" спільно з Державною установою "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в рамках проєкту "Активні парки" програми Президента України у партнерстві з Міністерством молоді та спорту України.

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад, щоб там хотілося жити. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії Фонд системно підтримує українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.