До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов

По данным министерства молодежи и спорта Украины, только 15% населения Украины регулярно занимается физической активностью или спортом. Однако этот показатель значительно меньше, если речь идет о людях с инвалидностью. Основная причина-отсутствие адаптированных под их потребности спортивных пространств. Поэтому благотворители объединились с государством для предоставления грантов общинам на создание адаптивных клубов.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с государственным учреждением "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в рамках проекта "Активні парки" программы Президента Украины в партнерстве с министерством молодежи и спорта Украины запускает грантовый конкурс "Час діяти, Нестримні" . Это-грантовая инициатива для общин, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба "Нестримні".

"С начала 2024 года мы уже запустили 20 адаптивных клубов по всей Украине. Там люди с инвалидностью, в частности, и ветераны, могут заниматься спортом, получать профессиональные консультации от тренеров и таким образом активно реинтегрироваться в гражданскую жизнь. Для людей с ограниченными возможностями спорт-это окно входа в качественную, сознательную и мотивированную жизнь. Мы должны это обеспечить, поэтому продолжаем и расширяем эту инициативу совместно с партнерами", – сказал Матвей Бедный, глава министерства молодежи и спорта Украины.

Участниками проекта могут быть общественные объединения (ОО, БФ), органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, учреждения, организации, учреждения здравоохранения.

"Для нашего благотворительного фонда, который уже 9 лет развивает небольшие городки и села, этот проект – о вере в силу общин и их поддержке на пути к внедрению инклюзивных практик, чтобы все желающие имели доступ к занятиям спортом. Мы видим, как меняется сознание общин, растет проактивная позиция местных жителей. Поэтому охотно приобщаемся к проекту, выделяя 200 тыс. грн на профессиональную и проработанную идею каждого из победителей", – добавила Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Во время презентации старта программы состоялась открытая тренировка ветеранов в одном из адаптивных клубов "Нестримні" на Киевщине. Также на мероприятии присутствовали ветераны, которые нашли ресурс для своего восстановления в занятиях физической культурой и спортом, в частности нацгвардеец Владимир Толкис (участник Invictus Games; выжил после выстрела в голову; стреляет из лука зубами) и боец ТРО Олег Андриенко (координатор проекта "Активні парки" с ампутированной конечностью на Киевщине).

Они стали координаторами проекта в своих городках на Киевщине и собственным примером доказывают: реабилитация возможно и необходима через спорт.каждый раз делая упражнения или достигая новых результатов, наш организм вырабатывает "гормоны радости" (эндорфины, дофамин и), А они в свою очередь блокируют гормоны стресса (адреналин, кортизол). Поэтому спорт снижает тревожность, агрессивность, помогает преодолеть травму. А привлечение к процессу детей или местных жителей стимулирует социальную активность.

"Развивать физическую культуру особенно важно во время войны. Во-первых, физкультура помогает украинцам восстановиться психологически, отвлечься от происходящих событий. Подруга, она воспитывает в нас силу, ловкость и выносливость, тем самым закаляя нас. а это необходимо не только для нас самих, но и чтобы быть сильными для наших близких и для нашей страны", – подчеркнул Андрей Ребрина, директор Государственного учреждения "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".

География проекта-13 областей Украины. Адаптивные клубы могут быть созданы в следующих областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев. Обязательное условие - софинансирование от 200 тыс. грн.

Помимо финансовой части конкурса организаторы предусмотрели также образовательную составляющую. В течение июня будут продолжаться онлайн-консультации с советами и кейсами для формирования и подачи грантовой заявки. А в августе для победителей конкурса (а именно для тренеров спортивных центров) организаторы проведут обучение по повышению их профессиональных компетенций и бухгалтерского сопровождения.

Подавать заявки можно на сайте конкурса до 4 июля. Победителей обещают объявить 30 июля.

Справочно

Проект "Час діяти, Нестримні" реализует Благотворительный фонд "МХП - Громаді" совместно с государственным учреждением "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в рамках проекта "Активні парки" программы Президента Украины в партнерстве с министерством молодежи и спорта Украины.

" МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия-комплексное развитие общин, чтобы там хотелось жить. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии Фонд системно поддерживает украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.