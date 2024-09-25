Дніпровський район зазнав ворожої атаки: сталася пожежа
Київ • УНН
У Дніпровському районі внаслідок ворожого нападу загорілися гараж і дві автівки на приватному подвір'ї. 20 рятувальників загасили пожежу, загиблих і постраждалих немає.
У Дніпровському районі на Дніпропетровщині внаслідок ворожого удару загорілися гараж і дві автівки на приватному подвір'ї, пожежу загасили, загиблих і постраждалих немає, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на приватному подвір’ї. Зайнялися гараж і дві автівки. Приборкували вогонь 20 рятувальників. Полум’я вже вгамували. Загиблих і постраждалих немає
На Дніпропетровщині збито 5 "шахедів", ворог обстріляв два райони25.09.24, 08:26 • 14477 переглядiв