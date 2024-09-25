Днепровский район подвергся вражеской атаке: произошел пожар

В Днепровском районе Днепропетровской области в результате вражеского удара загорелись гараж и две машины в частном дворе, пожар потушили, погибших и пострадавших нет, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар в частном дворе. Загорелись гараж и две машины. Укрощали огонь 20 спасателей. Пламя уже потушили. Погибших и пострадавших нет - написал Лысак.

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