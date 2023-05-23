Дніпропетровщина: з початку травня українські військові знищили над областю 43 безпілотники та 19 крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. За період з початку травня українські військові з ПвК "Схід" знищили 43 безпілотники та 19 крилатих ракети над територією Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Тільки з початку травня наші воїни з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною 43 безпілотники та 19 крилатих ракет", - повідомив Лисак.
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Нагадаємо
У ніч на 22 травня російські війська атакували Дніпро 16 ракетами різних типів, зокрема 4 крилатими ракетами Х-101/Х-555, та 20 ударними дронами Shahed, знищено всі чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 "шахедів".