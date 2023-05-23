Днепропетровщина: с начала мая украинские военные уничтожили над областью 43 беспилотника и 19 крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. За период с начала мая украинские военные из ПвК "Восток" уничтожили 43 беспилотника и 19 крылатых ракет над территорией Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Только с начала мая наши воины из ПвК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной 43 беспилотника и 19 крылатых ракет", - сообщил Лысак.
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Напомним
В ночь на 22 мая российские войска атаковали Днепр 16 ракетами различных типов, в том числе 4 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, и 20 ударными дронами Shahed, уничтожены все четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 "шахедов".