Для контролю за якістю продукції Україна отримала від ЄС більше 6 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Європейський Союз надав Україні понад 6 млн євро фінансової допомоги в рамках проекту "Удосконалення систем контролю безпеки харчових продуктів в Україні". Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби України, передає УНН.
"Проект, бюджет якого становив понад 6 млн євро, впроваджувався з березня 2014 по вересень 2019 р, і сьогодні (13 вересня - ред.) офіційно завершив свою роботу", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією служби, за цей період Україна отримала від Європейського Союзу модернізоване лабораторне та IT-обладнання, а також спеціальне програмне забезпечення на суму понад 2,5 млн євро.
"З початку діяльності Проекту фахівці Держпродспоживслужби і експерти проекту провели колосальну роботу. Наші інспектори пройшли цілу низку навчань, семінарів, конференцій з питань харчового законодавства, як на центральному рівні, так і в регіонах, ми ввели систему дистанційного навчання. Крім того, завдяки Проекту Держпродспоживслужба серйозно поліпшила своє програмне забезпечення, що дозволяє нам працювати за сучасними стандартами, і це формує досить оптимістичний погляд у майбутнє", - заявив глава служби Володимир Лапа.
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Нагадаємо, днями на сайті електронних петицій КМУ з'явився заклик до Прем'єр-міністра Олексія Гончарука звільнити керівника Держпродспоживслужби Володимира Лапу і його заступників із займаних посад.
Обґрунтовується петиція, зокрема, постійними спалахами масових отруєнь і наднизьким рівнем захисту прав споживачів.
У Раді споживачів звільнення Лапи вже підтримали.