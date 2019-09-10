Экс-уполномоченная АМКУ оценила шансы украинского производителя в "споре с Лапой" на миллион

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. ЧАО "НПК "Диапроф-Мед" имеет высокие шансы на успешное обжалование в АМКУ и победу в тендере Госпродпотребслужбы по закупке тест-систем для выявления болезней у животных. Об этом в комментарии УНН сообщила экс-государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

Речь идет о тендере на закупку “набора для выявления антител к бруцеллезу методом иммуноферментного анализа”, который был проведен 21 августа 2019 года. Ожидаемая стоимость закупки составила 1 млн 835 тыс. грн. Участие в тендере приняли ЧАО "НПК "Диапроф-Мед", ООО "ВЕТФАКТОР ЛТД", ООО "КОМПАНИЯ “ВИННЕР ТРЕЙД” и ООО “Днепропетровская фармацевтическая компания”. Последняя стала победителем тендера, предложив за свой товар 1 млн 707 тыс. грн. предложение “НПК ”Диапроф-Мед“, будучи наиболее экономически выгодным (822,9 тыс. грн), было отклонено по формальным причинам.

3 сентября “НПК ”Диапроф-Мед“ и ”ВЕТФАКТОР ЛТД“ подали жалобы в АМКУ. Впрочем вскоре компания „ВЕТФАКТОР ЛТД“ отозвала свою жалобу.

Поэтому единственным жалобщиком сегодня остается „НПК “Диапроф-Мед”. Жалоба компании принята коллегией АМКУ к рассмотрению. “НПК ”Диапроф-Мед“ имеет высокие шансы на победу, считает Загребельская.

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По сути “спора” она объяснила, что заказчик требовал от участников тендера предоставить документы на подтверждение соответствия количественных характеристик товара. Наряду с этим, Госпродпотребслужба отклонила предложение “НПК ”Диапроф-Мед“ из-за якобы ”несоответствия предложения требованиям технического задания“ в части комплектации: требование заказчика — 96-лунковые планшеты — 10 шт. Согласно же листовке вкладке на предложенный препарат компания предложила комплектацию планшетов на 32 лунки.

"Участником в составе предложения была предоставлена информация относительно 96-лунковых планшетов — 10 штук, а документального подтверждения этого заказчик в тендерной документации не требовал.

Так что в этой части, при условии принятия коллегией жалобы к рассмотрению, у жалобщика высокие шансы на победу“, - говорит Загребельская.

Кроме того, Госпродпотребслужба отклонила предложение "НПК “Диапроф-Мед„ из-за того, что она, мол, “отличается от установленной формы заказчика”, продолжила Загребельская. В чем именно отличается предложение компании — в Госпродпотребслужбе не объяснили, добавила эксперт.

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“В случае принятия коллегией решения о неправомерности отклонения тендерного предложения ЧАО ”НПК “Диапроф-Мед”, заказчика будет обязано отменить решение об отклонении предложения этой компании и решения об определении победителя. После этого вновь рассмотреть предложение ЧАО “НПК ”Диапроф-Мед“ и, если не ”найдет“ новых ошибок — определить ее победителем”, - резюмировала Загребельская.

Как писал УНН, украинские тест-системы производства “Диапроф-Мед”, согласно выводам научного центра “Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины” (ННЦ “ИЭКВМ”), являются лучшими и более чувствительными чем французские (предложенные ООО “Днепропетровская фармацевтическая компания”).

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