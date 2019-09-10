Экс-уполномоченная АМКУ оценила шансы украинского производителя в "споре с Лапой" на миллион

КИЕВ. 10 сентября. УНН. ЧАО "НПК "Диапроф-Мед" имеет высокие шансы на успешное обжалование в АМКУ и победу в тендере Госпродпотребслужбы по закупке тест-систем для выявления болезней у животных. Об этом в комментарии УНН сообщила экс-государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.