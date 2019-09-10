Ексуповноважена АМКУ оцінила шанси українського виробника у “спорі з Лапою” на мільйон

КИЇВ. 10 вересня. УНН. ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" має високі шанси на успішне оскарження в АМКУ та перемогу у тендері Держпродспоживслужби щодо закупівлі тест-систем для виявлення хвороб у тварин. Про це у коментарі УНН повідомила ексдержавна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська.