Ексуповноважена АМКУ оцінила шанси українського виробника у “спорі з Лапою” на мільйон

ukru
18:19 • 69284 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 127933 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 126047 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 187877 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 147242 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174315 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163349 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129897 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173216 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269021 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
40 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123167 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60156 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92066 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125924 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 88405 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125924 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 187877 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174315 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163349 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 133781 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 69284 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92066 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60156 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123167 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114213 перегляди
Актуальне
Ексуповноважена АМКУ оцінила шанси українського виробника у “спорі з Лапою” на мільйон

Ексуповноважена АМКУ оцінила шанси українського виробника у “спорі з Лапою” на мільйон

Київ • УНН

 • 15211 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" має високі шанси на успішне оскарження в АМКУ та перемогу у тендері Держпродспоживслужби щодо закупівлі тест-систем для виявлення хвороб у тварин. Про це у коментарі УНН повідомила ексдержавна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська.

Йдеться про тендер на закупівлю “набору для виявлення антитіл до бруцельозу методом імуноферментного аналізу”, який було проведено 21 серпня 2019 року. Очікувана вартість закупівлі становила 1 млн 835 тис. грн. Участь у тендері взяли ПрАТ “НВК “Діапроф-Мед”, ТОВ “ВЕТФАКТОР ЛТД”, ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІННЕР ТРЕЙД" та ТОВ “Дніпропетровська фармацевтична компанія”. Остання стала переможцем тендеру, запропонувавши за свій товар 1 млн 707 тис. грн. Пропозиція “НВК “Діапроф-Мед”, будучи найбільш економічно вигідною (822,9 тис. грн), була відхилена з формальних причин.

3 вересня “НВК “Діапроф-Мед” та “ВЕТФАКТОР ЛТД” подали скарги в АМКУ. Втім невдовзі компанія “ВЕТФАКТОР ЛТД” відкликала свою скаргу.

Тож єдиним скаржником на сьогодні лишається “НВК “Діапроф-Мед”. Скарга компанії прийнята колегією АМКУ до розгляду. “НВК “Діапроф-Мед” має високі шанси на перемогу, вважає Загребельська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АМКУ вивчить підозрілий тендер Лапи із переплатою майже в 1 млн грн

По суті “спору” вона пояснила, що замовник не вимагав від учасників тендеру надати документи на підтвердження відповідності кількісних характеристик товару. Поряд з цим, Держпродспоживслужба відхилила пропозицію “НВК “Діапроф-Мед” через начебто “невідповідність пропозиції вимогам технічного завдання” в частині комплектації: вимога замовника - 96 -лункові планшети – 10 шт. Згідно ж з листівкою вкладкою на запропонований препарат компанія запропонувала комплектацію планшетів на 32 лунки.

"Учасником в складі пропозиції було надано інформацію щодо 96 -лункових планшетів – 10 штук, а документального підтвердження цього замовник в тендерній документації не вимагав.

Отже в цій частині, за умови прийняття колегією скарги до розгляду, у скаржника високі шанси на перемогу", - каже Загребельська.

Крім того, Держпродспоживслужба відхилила пропозицію "НВК "Діапроф-Мед" через те, що вона, мовляв, "відрізняється від встановленої форми замовника", продовжила Загребельська. В чому саме відрізняється пропозиція компанії - у Держпродспоживслужбі не пояснили, додала експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Корупція і тендерні “договорняки” вбивають вітчизняну науку та виробників - заява

"У випадку прийняття колегією рішення щодо неправомірності відхилення тендерної пропозиції ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед", замовника буде зобов’язано скасувати рішення про відхилення пропозиції цієї компанії та рішення про визначення переможця. Після цього знов розглянути пропозицію ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" та, якщо не "знайде" нових помилок – визначити її переможцем", - резюмувала Загребельська.

Як писав УНН, українські тест-системи виробництва “Діапроф-Мед”, згідно з висновками наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" (ННЦ "ІЕКВМ"), є кращими та чутливішими за французькі (запропоновані ТОВ “Дніпропетровська фармацевтична компанія”). 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,210.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.73