Ексуповноважена АМКУ оцінила шанси українського виробника у “спорі з Лапою” на мільйон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" має високі шанси на успішне оскарження в АМКУ та перемогу у тендері Держпродспоживслужби щодо закупівлі тест-систем для виявлення хвороб у тварин. Про це у коментарі УНН повідомила ексдержавна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська.
Йдеться про тендер на закупівлю “набору для виявлення антитіл до бруцельозу методом імуноферментного аналізу”, який було проведено 21 серпня 2019 року. Очікувана вартість закупівлі становила 1 млн 835 тис. грн. Участь у тендері взяли ПрАТ “НВК “Діапроф-Мед”, ТОВ “ВЕТФАКТОР ЛТД”, ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІННЕР ТРЕЙД" та ТОВ “Дніпропетровська фармацевтична компанія”. Остання стала переможцем тендеру, запропонувавши за свій товар 1 млн 707 тис. грн. Пропозиція “НВК “Діапроф-Мед”, будучи найбільш економічно вигідною (822,9 тис. грн), була відхилена з формальних причин.
3 вересня “НВК “Діапроф-Мед” та “ВЕТФАКТОР ЛТД” подали скарги в АМКУ. Втім невдовзі компанія “ВЕТФАКТОР ЛТД” відкликала свою скаргу.
Тож єдиним скаржником на сьогодні лишається “НВК “Діапроф-Мед”. Скарга компанії прийнята колегією АМКУ до розгляду. “НВК “Діапроф-Мед” має високі шанси на перемогу, вважає Загребельська.
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По суті “спору” вона пояснила, що замовник не вимагав від учасників тендеру надати документи на підтвердження відповідності кількісних характеристик товару. Поряд з цим, Держпродспоживслужба відхилила пропозицію “НВК “Діапроф-Мед” через начебто “невідповідність пропозиції вимогам технічного завдання” в частині комплектації: вимога замовника - 96 -лункові планшети – 10 шт. Згідно ж з листівкою вкладкою на запропонований препарат компанія запропонувала комплектацію планшетів на 32 лунки.
"Учасником в складі пропозиції було надано інформацію щодо 96 -лункових планшетів – 10 штук, а документального підтвердження цього замовник в тендерній документації не вимагав.
Отже в цій частині, за умови прийняття колегією скарги до розгляду, у скаржника високі шанси на перемогу", - каже Загребельська.
Крім того, Держпродспоживслужба відхилила пропозицію "НВК "Діапроф-Мед" через те, що вона, мовляв, "відрізняється від встановленої форми замовника", продовжила Загребельська. В чому саме відрізняється пропозиція компанії - у Держпродспоживслужбі не пояснили, додала експерт.
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"У випадку прийняття колегією рішення щодо неправомірності відхилення тендерної пропозиції ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед", замовника буде зобов’язано скасувати рішення про відхилення пропозиції цієї компанії та рішення про визначення переможця. Після цього знов розглянути пропозицію ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" та, якщо не "знайде" нових помилок – визначити її переможцем", - резюмувала Загребельська.
Як писав УНН, українські тест-системи виробництва “Діапроф-Мед”, згідно з висновками наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" (ННЦ "ІЕКВМ"), є кращими та чутливішими за французькі (запропоновані ТОВ “Дніпропетровська фармацевтична компанія”).