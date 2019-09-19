Для контроля за качеством продукции Украина получила от ЕС более 6 млн евро

"Проект, бюджет которого составил более 6 млн евро, внедрялся с марта 2014 по сентябрь 2019 г, и сегодня (13 сентября - ред.) официально завершил свою работу", - говорится в сообщении.

Согласно информации службы, за этот период Украина получила от Европейского Союза модернизированное лабораторное и IT-оборудование, а также специальное программное обеспечение на сумму более 2,5 млн евро.

"С начала деятельности Проекта специалисты Госпродпотребслужбы и эксперты проекта провели колоссальную работу. Наши инспекторы прошли целый ряд учений, семинаров, конференций по вопросам пищевого законодательства, как на центральном уровне, так и в регионах, мы ввели систему дистанционного обучения. Кроме того, благодаря Проекту Госпродпотребслужбы серьезно улучшила свое программное обеспечение, позволяющее нам работать по современным стандартам, и это формирует достаточно оптимистичный взгляд в будущее", - заявил глава службы Владимир Лапа.

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Напомним, на днях на сайте электронных петиций КМУ появился призыв к Премьер-министру Алексею Гончаруку уволить руководителя Госпродпотребслужбы Владимира Лапу и его заместителей с занимаемых должностей.

Обосновывается петиция, в частности, постоянными вспышками массовых отравлений и сверхнизким уровнем защиты прав потребителей.

В Совете потребителей увольнение Лапы уже поддержали.