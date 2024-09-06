Для Донеччини та Дніпропетровщини також скасували відключення світла до 16:00
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про скасування відключень електроенергії у Донецькій та Дніпропетровській областях до 16:00 6 вересня. Раніше подібне рішення було прийнято для Одеської області.
Жителям Дніпропетровської та Донецької областей сьогодні, 6 вересня, не будуть відключати електроенергію до 16:00, повідомили у ДТЕК, передає УНН.
Донецька та Дніпропетровська області: відключення світла скасовується до 16:00. В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі
Раніше ДТЕК повідомив про скасування відключень електроенергії в Одеській області до 16:00 6 вересня.