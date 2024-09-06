Для Донецкой и Днепропетровской областей также отменили отключение света до 16:00

Жителям Днепропетровской и Донецкой областей сегодня, 6 сентября, не будут отключать электроэнергию до 16:00, сообщили в ДТЭК, передает УНН.

Донецкая и Днепропетровская области: отключение света отменяется до 16:00. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале - говорится в сообщении.

Ранее ДТЭК сообщил об отмене отключений электроэнергии в Одесской области до 16:00 6 сентября.