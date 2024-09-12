Для чого лавров лякає світ "українським ядерним тероризмом": пояснили в ЦПД при РНБО
Київ • УНН
кремль звинувачує Україну в ядерному тероризмі, щоб змусити світ погодитися на геополітичні зазіхання рф. ЦПД при РНБО спростовує заяви лаврова, нагадуючи про захоплення росією ЗАЕС.
кремль звинувачує Україну в ядерному тероризмі, щоб змусити світову спільноту погодилася на геополітичні зазіхання рф. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, очільник мзс рф сергій лавров на зустрічі з іноземними послами видав чергову порцію пропагандистських заяв. Він заявив, що Україна буцімто вербує для війни проти рф ісламістів у Сирії, а "ядерний тероризм давно став візитівкою Києва".
За словами російського чиновника, з вини Києва нібито може статися катастрофа масштабу Чорнобильської. Крім того, він звинуватив країни Заходу у "прямій підтримці масштабних терористичних дій Києва".
Усі ці заяви очільника мзс рф є виключно брехнею та маніпуляцією. Звинувачення України у зв’язках з ісламськими терористами вже не вперше звучать від російських пропагандистів, але не мають жодних підтверджень
Під час атаки рф "шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС, пізніше його збили - голова ОВА12.09.24, 13:26 • 18307 переглядiв
Щодо ядерного тероризму, то, як нагадали в Центрі, саме росія захопила Запорізьку АЕС, що загрожує ядерною катастрофою. Ба більше, саме рф регулярно вдається до ядерного шантажу, лякаючи світ своєю ядерною зброєю.
Як уже повідомляв Центр, наразі в іракському осередку ІДІЛ служать щонайменше три тисячі росіян, ці зв'язки фсб могла використати для організації теракту в підмосковʼї.
Мета таких заяв – дискредитація України та ядерний шантаж світової спільноти, щоб та погодилася на геополітичні зазіхання рф". - додали в ЦПЛ при РНБО.
Проліт "шахеда" біля АЕС: Міненерго повідомило МАГАТЕ та ЄС про чергове порушення ядерної безпеки з боку рф12.09.24, 15:16 • 14395 переглядiв