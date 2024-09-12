кремль обвиняет Украину в ядерном терроризме, чтобы заставить мировое сообщество согласилась на геополитические посягательства рф. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Как сообщается, глава МИДа рф сергей лавров на встрече с иностранными послами выдал очередную порцию пропагандистских заявлений. Он заявил, что Украина якобы вербует для войны против рф исламистов в Сирии, а "ядерный терроризм давно стал визитной карточкой Киева".

По словам российского чиновника, по вине Киева якобы может произойти катастрофа масштаба Чернобыльской. Кроме того, он обвинил страны Запада в "прямой поддержке масштабных террористических действий Киева".

Все эти заявления главы МИДа рф являются исключительно ложью и манипуляцией. Обвинения Украины в связях с исламскими террористами уже не впервые звучат от российских пропагандистов, но не имеют никаких подтверждений - указали в ЦПД при СНБО.

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Что касается ядерного терроризма, то, как напомнили в Центре, именно россия захватила Запорожскую АЭС, что грозит ядерной катастрофой. Более того, именно рф регулярно прибегает к ядерному шантажу, пугая мир своим ядерным оружием.

Как уже сообщал Центр, сейчас в иракской ячейке ИГИЛ служат по меньшей мере три тысячи россиян, эти связи фсб могла использовать для организации теракта в подмосковье.

Цель таких заявлений - дискредитация Украины и ядерный шантаж мирового сообщества, чтобы та согласилась на геополитические посягательства РФ". - добавили в ЦПЧ при СНБО.

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