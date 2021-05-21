Дієтолог пояснив, які антиоксиданти вкрай потрібні організму для міцного імунітету
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Весна цього року вкрай мінлива, що не може не відображатися на нашому самопочутті, імунітеті і загальному стані організму. Щоб допомогти організму підтримати бадьоре і хороше самопочуття — особливо, якщо до відпустки ще далеко — дієтолог Олександр Кущ рекомендує вживати антиоксиданти, які допоможуть стимулювати захисні властивості організму і додадуть сил. Про це повідомляє УНН.
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“Антиоксиданти — це група вітамінів і мікроелементів, які захищають наші клітини від активного стресу. Це впливає на імунітет, бадьорість. Три найпопулярніших і ефективних антиоксиданти — це астаксантин (той, що робить червоним панцири раків, лобстерів, червоній рибі надає її колір). Потім ресвератрол, у великих кількостях міститься в шкірці червоного винограду, наприклад. І не варто забувати про властивості антиоксиданту і біофлавоноїду кверцетину”, - пояснює дієтолог.
Деталі
Олександр Кущ підкреслює, що ці імуностимулюючі і загальнозміцнюючі антиоксиданти у великих кількостях містяться в фіолетових фруктах і овочах.
“Продукти, які мають фіолетове забарвлення: фіолетова капуста, фіолетова цибуля, чорниця, особливо лісова, багаті антиоксидантами. Саме ці антиоксиданти в цілому відчутно і добре впливають на імунітет і загальне самопочуття”, - підкреслює дієтолог.
Окремо він також зазначає, що досить складно отримувати необхідну кількість антиоксидантів тільки з їжі, з огляду на їх низький рівень засвоюваності.
“Якщо немає можливості приймати у вигляді фруктів і овочів, тоді можна і потрібно вдатися до вживання у формі таблеток, порошків”, — резюмував Олександр Кущ.
Доповнення
Відзначимо, що українські фахівці Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу розробили єдину в світі з майже на 100% біодоступністю форму антиоксиданту кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях), який з легкістю засвоюється організмом навіть при наявності проблем з усмоктуваністю в кишечнику.
Нагадаємо, раніше УНН писав, що кверцетин є рослинним сильнодіючим антиоксидантом і біофлавоноїдом, який міститься в ягодах, травах, овочах, фруктах і може допомагати впоратися з симптомами сезонної алергії і навіть хронічними болями.