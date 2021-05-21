Диетолог объяснил, какие антиоксиданты крайне нужны организму для крепкого иммунитета

КИЕВ. 21 мая. УНН. Весна этого года крайне переменчива, что не может не отражаться на нашем самочувствии, иммунитете и общем состоянии организма. Чтобы помочь организму поддержать бодрое и хорошее самочувствие – особенно, если до отпуска еще далеко – диетолог Александр Кущ рекомендует употреблять антиоксиданты, которые помогут стимулировать защитные свойства организма и придадут сил. Об этом сообщает УНН.