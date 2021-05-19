Ковидная и постковидная диета: врач посоветовал, как можно быстрее восстановить организм

КИЕВ. 19 мая. УНН. Характер COVID-19 состоит в том, что эта болезнь поражает комплексно все системы организма человека: от легких и сосудов до кишечника. Поэтому при коронавирусной болезни (даже при условии легкой формы), а также на постковидном этапе выздоровления очень важно поддерживать организм и помочь ему восстановиться быстрее. Врач-терапевт, акушер-гинеколог, генеральный секретарь Всемирной федерации украинских врачебных обществ Иван Сорока рассказал УНН, какой должен быть рацион как больного COVID-19, так и того, кто уже выздоровел, а также какие дополнительные компоненты могут ускорить улучшение общего состояния самочувствия.