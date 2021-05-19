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Ковидная и постковидная диета: врач посоветовал, как можно быстрее восстановить организм

Киев • УНН

 • 26433 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Характер COVID-19 состоит в том, что эта болезнь поражает комплексно все системы организма человека: от легких и сосудов до кишечника. Поэтому при коронавирусной болезни (даже при условии легкой формы), а также на постковидном этапе выздоровления очень важно поддерживать организм и помочь ему восстановиться быстрее. Врач-терапевт, акушер-гинеколог, генеральный секретарь Всемирной федерации украинских врачебных обществ Иван Сорока рассказал УНН, какой должен быть рацион как больного COVID-19, так и того, кто уже выздоровел, а также какие дополнительные компоненты могут ускорить улучшение общего состояния самочувствия.

Ковидная и постковидная диета: врач посоветовал, как можно быстрее восстановить организм

Цитата:

"Все осложнения и последствия коронавирусной болезни у каждого пациента индивидуальны и зависят от состояния до болезни, ее течения и процесса лечения. Каждый человек, который выходит после коронавирусной болезни, имеет индивидуальные проблемы и требует того или иного лечения и профилактики: все зависит от того, какие органы системы наиболее пострадали. В общем надо придерживаться рационального питания, и если человек будет это делать, то он быстрыми темпами будет восстанавливаться", - пояснил Иван Сорока.

Детали

Врач-терапевт отметил, что для пациентов с коронавирусной болезнью лучше подходит высокобелковая диета, если нет нарушений работы печени или поджелудочной железы.

"Должно быть также сбалансированное количество углеводов, жиров, белков. Безусловно, должны быть микроэлементы, витамины - то есть это комплексный подход. А для того, чтобы улучшить работу кишечника, должно быть сбалансировано количество клетчатки. Для того, чтобы лучше работала сердечно-сосудистая система стоит позаботиться о балансе жиров, углеводов и белков и избегать канцерогенных продуктов", - отмечает медик.

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Среди антиоксидантов, которые давно используются для поддержки различных систем Сорока называет биофлавоноиды кверцетин.

"Это вещество, которое даже входит в стандарты лечения коронавирусной болезни и есть в рекомендациях многих стран. Используется для лечения как при COVID-19, так и у людей с сердечно-сосудистой патологией. В Украине производят кверцетин из пектина яблок, например, других продуктов, то есть это не синтетический продукт", - подчеркнул он.

Некоторые исследования также показывают, что кверцетин обладает противовоспалительными свойствами, а также восстанавливает поврежденную ткань сосудов и легких и профилактирует постковидный фиброз легких.

Дополнение

Напомним, ранее УНН писал, что кверцетин сейчас рассматривается для последующего внесения в протоколы Минздрава как средство для лечения ковидной пневмонии в составе комплексной терапии. Ведь именно последние исследования "Борщаговского химико-фармацевтического завода" доказали, что препараты на основе кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях) обусловливают рост уровня сатурации и ускорение выздоровления при ковидной пневмонии по сравнению с пациентами контрольной группы.

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