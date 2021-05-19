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Ковідна та постковідна дієта: лікар порадив, як найшвидше відновити організм

Київ • УНН

 • 26433 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Характер COVID-19 полягає у тому, що ця хвороба вражає комплексно усі системи організму людини: від легень і судин до кишківника. Тому під час коронавірусної хвороби (навіть за умови легкої форми), а також на постковідному етапі одужання дуже важливо підтримувати організм та допомогти йому відновитись якнайшвидше. Лікар-терапевт, акушер-гінеколог, генеральний секретар світової Федерації українських лікарських товариств Іван Сорока розповів УНН, якою повинен бути раціон як хворого на COVID-19, так і того, хто вже одужав, а також які додаткові компоненти можуть пришвидшити покращення загального стану самопочуття.

Ковідна та постковідна дієта: лікар порадив, як найшвидше відновити організм

Цитата:

"Усі ускладнення та наслідки коронавірусної хвороби у кожного пацієнта індивідуальні та залежать від стану до хвороби, її перебігу та процесу лікування. Кожна людина, яка виходить після коронавірусної хвороби, має індивідуальні проблеми та потребує того чи іншого лікування та профілактики: все залежить від того, які органи системи найбільше постраждали. Загалом треба дотримуватися раціонального харчування, і якщо людина буде це робити, то вона швидшими темпами буде відновлюватися", - пояснив Іван Сорока.

Деталі

Лікар-терапевт наголосив, що для пацієнтів з коронавірусною хворобою краще підходить високобілкова дієта, якщо немає порушень роботи печінки чи підшлункової залози.

"Повинна бути також збалансована кількість вуглеводів, жирів, білків. Безумовно, мають бути мікроелементи, вітаміни – тобто це комплексний підхід. А для того, щоб покращити роботу кишківника, повинна бути збалансована кількість клітковини. Для того, щоб краще функціонувала серцево-судинна система варто подбати про баланс жирів, вуглеводів і білків і уникати канцерогенних продуктів", - зауважує медик.

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Серед антиоксидантів, які давно використовуються для підтримки різних систем Сорока називає біофлавоноїд кверцетин.

"Це речовина, яка навіть входить в стандарти лікування коронавірусної хвороби і є в рекомендаціях багатьох країн. Використовується у лікування як при COVID-19, так і у людей з серцево-судинною патологією. В Україні виробляють кверцетин із пектину яблук, наприклад, інших продуктів, тобто це не синтетичний продукт", - наголосив він.

Окремі дослідження також доводять, що кверцетин має протизапальні властивості, а також відновлює пошкоджену тканину судин і легенів і профілактує постковідні фібрози легенів

Доповнення

Нагадаємо, раніше УНН писав, що кверцетин зараз розглядається для подальшого внесення в протоколи МОЗ як засіб для лікування ковідної пневмонії у складі комплексної терапії. Адже саме останні дослідження "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях) зумовлюють зростання рівня сатурації та прискорення одужання при ковідній пневмонії у порівнянні з пацієнтами контрольної групи. 

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