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Дієта і вино: розкрито секрет китайця-супердовгожителя

Дієта і вино: розкрито секрет китайця-супердовгожителя

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Лі Цін'юнь є неверифікованим китайським супердовгожителем, якому приписують приблизно 250 років життя. Секрет довголіття китайця криється у дієті і вживанні рисового вина, передає УНН з посиланням на awamiweb.com.

Усе своє життя Лі Цін'юнь продавав лікувальні трави і дотримувався так званої "трав'яної дієти". У його раціон входили: женьшень, ягоди годжі, лінчжі та інші корисні рослини.

У більш зрілому віці Лі Цін'юнь додав до дієти рисове вино.

Пізніше, коли його попросили розкрити секрет довголіття, він сказав, що вся справа у внутрішньому спокої, багатому духовному світі, щоденній дієті, дихальній гімнастиці і рисовому вині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Червоне вино продовжує життя - вчені

Нагадаємо, раніше американські вчені прийшли до висновку, що червоне вино допомагає боротися з психічними розладами.

Відзначимо, що згідно з даними Держстату, українські вина нарощують сьогодні обсяги своїх продажів за кордон.

А ТОП-5 найвідоміших (споживачам) вин вітчизняного виробництва, виглядає так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ "Koktebel" (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) і "Oreanda" (56,6%).

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