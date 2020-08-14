Диета и вино: раскрыт секрет китайца-супердолгожителя
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Ли Цинъюнь является неверифицированным китайским сверхдолгожителем, которому приписывают примерно 250 лет жизни. Секрет долголетия китайца кроется в диете и употреблении рисового вина, передает УНН со ссылкой на awamiweb.com.
Всю свою жизнь Ли Цинъюнь продавал лечебные травы и придерживался так называемой "травяной диеты". В его рацион входили: женьшень, ягоды годжи, линчжи и другие полезные растения.
В более зрелом возрасте Ли Цинъюнь прибавил к диете рисовое вино.
Позднее, когда его попросили раскрыть секрет долголетия, он сказал, что все дело во внутреннем спокойствие, богатом духовном мире, ежедневной диете, дыхательной гимнастике и рисовом вине.
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Напомним, ранее американские ученые пришли к выводу, что красное вино помогает бороться с психическими расстройствами.
Отметим, что согласно Госстату, украинские вина наращивают сегодня объёмы своих продаж за границу.
А ТОП-5 самых известных (потребителям) вин отечественного производства, выглядит так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ "Koktebel" (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) и "Oreanda" (56,6%).