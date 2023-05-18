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"Дивно, чому американська преса висвітлює цю інформацію": у Повітряних силах ЗСУ прокоментували "пошкодження" Patriot

"Дивно, чому американська преса висвітлює цю інформацію": у Повітряних силах ЗСУ прокоментували "пошкодження" Patriot

Київ • УНН

 • 909649 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону прокоментував публікацію американського телеканалу CNN про ймовірне пошкодження ЗРК Patriot, зауваживши, що "дивно, чому на себе бере висвітлювати інформацію американська преса". Він додав, що якщо система і має пошкодження, то вони будуть відновлені, передає УНН.

Цитата

"Бачте, мені дивно, чому на себе бере висвітлювати інформацію американська преса. Ми, дотримуючись усіх стандартів країн НАТО, кажемо у реальному режимі часу: "Вибачте, без коментарів". І тримали цей "без коментарів" доволі таки протягом дня, поки вже американська преса з посиланням на певні джерела видає таку інформацію", - сказав Ігнат.

Деталі

Він вкотре зауважив, що Patriot "неможливо" знищити одним "Кинджалом.

"Якщо там і є певні ушкодження, то вони будуть відновлені. Patriot працює, і, можливо навіть працював цієї ночі. Тому прошу всіх зберігати спокій, ППО працює і буде й надалі захищати усіх", - підсумував речник.

Контекст

Американський телеканал CNN, посилаючись на офіційного представника США, 16 травня повідомив, що росія пошкодила, але не знищила американську систему ППО Patriot внаслідок нічної атаки на Київ.

У Білому домі не змогли підтвердити, що Patriot в Україні було пошкоджено.

Того ж дня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що система Patriot - це комплекс техніки, і знищити її якимось "Кинджалом" неможливо. Він закликав суспільство "не перейматися долею" Patriot.

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