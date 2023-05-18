"Странно, почему американская пресса освещает эту информацию": в Воздушных силах ВСУ прокомментировали "повреждения" Patriot

Цитата

"Видите ли, мне странно, почему на себя берёт освещать информацию американская пресса. Мы, следуя всем стандартам стран НАТО, говорим в реальном режиме времени: "Извините, без комментариев". И держали это "без комментариев" довольно таки в течение дня, пока уже американская пресса со ссылкой на определенные источники выдает такую информацию", - сказал Игнат.

Детали

Он в очередной раз заметил, что Patriot "невозможно" уничтожить одним "Кинжалом".

"Если там и есть определенные повреждения, то они будут восстановлены. Patriot работает, и, возможно даже работал этой ночью. Поэтому прошу всех сохранять спокойствие, ПВО работает и будет и в дальнейшем защищать всех", - подытожил спикер.

Контекст

Американский телеканал CNN, ссылаясь на официального представителя США, 16 мая сообщил, что россия повредила, но не уничтожила американскую систему ПВО Patriot в результате ночной атаки на Киев.

В Белом доме не смогли подтвердить, что Patriot в Украине был поврежден.

В тот же день спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что система Patriot - это комплекс техники, и уничтожить ее каким-то "Кинжалом" невозможно. Он призвал общество "не беспокоиться о судьбе" Patriot.