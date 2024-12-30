Діти, народжені у 2025 році, будуть частиною нового "покоління Бета"
Київ • УНН
У 2025 році з'явиться нове "покоління Бета", яке триватиме до 2039 року. До 2035 року це покоління становитиме 16% світового населення та житиме в епоху повної автоматизації.
Діти, які народяться у 2025 році, стануть першими представниками покоління Бета, яке триватиме до 2039 року. Про це повідомляє New York Post, посилаючись на демографа Марка МакКріндла, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, представники "покоління бета" отримають у спадок світ, охоплений боротьбою із серйозними викликами, включаючи "кліматичні зміни, глобальні демографічні зрушення та швидку урбанізацію".
Покоління Beta житиме в епоху, коли штучний інтелект та автоматизація повністю впровадяться в повсякденне життя — від освіти та робочих місць до охорони здоров’я та розваг,
Згідно з прогнозами Маккріндла, до 2035 року покоління бета становитиме до 16% всього світового населення. Воно слідує за "поколінням альфа", яке тривало 2010 по 2024 рік.
До цього було покоління Z, яке тривало з 1996 по 2010 рік, і покоління Y (мілленіали), які народилися з 1981 по 1996 рік, пише газета.
Нагадаємо
Зайнятість підлітків у США досягла 14-річного максимуму, особливо в ресторанах і магазинах, що свідчить про зміну ставлення покоління Z до роботи. Зростання інфляції та прагнення до фінансової незалежності впливають на те, що все більше підлітків шукають роботу.