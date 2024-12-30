Діти, народжені у 2025 році, будуть частиною нового "покоління Бета"

Діти, які народяться у 2025 році, стануть першими представниками покоління Бета, яке триватиме до 2039 року. Про це повідомляє New York Post, посилаючись на демографа Марка МакКріндла, пише УНН.

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Як зазначається, представники "покоління бета" отримають у спадок світ, охоплений боротьбою із серйозними викликами, включаючи "кліматичні зміни, глобальні демографічні зрушення та швидку урбанізацію".

Покоління Beta житиме в епоху, коли штучний інтелект та автоматизація повністю впровадяться в повсякденне життя — від освіти та робочих місць до охорони здоров’я та розваг,