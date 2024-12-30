Дети, рожденные в 2025 году, будут частью нового «поколения Бета»

Дети, которые родятся в 2025 году, станут первыми представителями поколения Бета, которое продлится до 2039 года. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на демографа Марка МакКриндла, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, представители "поколения бета" получат в наследство мир, охваченный борьбой с серьезными вызовами, включая "климатические изменения, глобальные демографические сдвиги и быструю урбанизацию".

Поколение Beta будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью внедрятся в повседневную жизнь - от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений, - объясняет ученый.

Согласно прогнозам Маккриндла, к 2035 году поколение бета будет составлять до 16% всего мирового населения. Оно следует за "поколением альфа", которое длилось 2010 по 2024 год.

До этого было поколение Z, которое длилось с 1996 по 2010 год, и поколение Y (миллениалы), которые родились с 1981 по 1996 год, пишет газета.

Напомним

Занятость подростков в США достигла 14-летнего максимума, особенно в ресторанах и магазинах, что свидетельствует об изменении отношения поколения Z к работе. Рост инфляции и стремление к финансовой независимости влияют на то, что все больше подростков ищут работу.