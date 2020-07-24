Disney через пандемію відклала вихід низки своїх фільмів

У Disney відзначили, що фахівці компанії “вирішують, як найкраще показати фільм глядачам по всьому світу”. Раніше очікувалося, що картина вийде в серпні. Тепер прем’єра відкладена на невизначений термін.

Компанія також перенесла вихід низки інших стрічок. Прем’єра фільму “Аватар 2” (Avatar 2) відкладена з грудня 2021 року на цей же місяць 2022 року. Продовження кіносаги “Зоряні війни” (Star Wars) вийде не раніше грудня 2023 року.

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За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який робить підрахунки на основі зведень американської влади, ВООЗ та інших офіційних джерел, в США зафіксовано понад 4 млн випадків зараження новим коронавірусом, померли понад 144 тис. осіб.