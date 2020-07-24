Disney из-за пандемии отложила выход ряда своих фильмов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Корпорация The Walt Disney Company на фоне пандемии коронавируса отложила премьеру фильма "Мулан" (Mulan) и ряда других картин. Об этом заявили в четверг представители компании для The Hollywood Reporter, передает УНН.
В Disney отметили, что специалисты компании “решают, как лучше показать фильм зрителям по всему миру”. Ранее ожидалось, что картина выйдет в августе. Теперь премьера отложена на неопределенный срок.
Компания также перенесла выход ряда других лент. Премьера фильма “Аватар 2” (Avatar 2) отложена с декабря 2021 года на этот же месяц 2022 года. Продолжение киносаги “Звездные войны” (Star Wars) выйдет не раньше декабря 2023 года.
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По информации Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе сведений американской власти, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 4 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 144 тыс. человек.