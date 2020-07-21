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Прем'єру майбутнього фільму Крістофера Нолана знову перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Американська кіностудія Warner Bros. перенесла прем’єру фільму режисера Крістофера Нолана “Тенет” (Tenet, 2020), нова дата поки невідома. Про це повідомив у понеділок на своєму сайті журнал Variety з посиланням на заяву голови ради директорів кіностудії Тобі Еммеріха, передає УНН.

“Ми обов’язково назвемо нову дату прем’єри „Тенет“, яка відбудеться в 2020 році, — зазначив він. — Ми прагнемо забезпечувати наших фільми найбільшими шанси на успіх”. При цьому Еммеріх зазначив, що Warner Bros. буде готова “надати кінотеатрам нові картини тоді, коли вони зможуть в безпечному режимі знову відкритися для відвідувачів”.

Спочатку прем’єра картини була намічена на 17 липня, однак вона вже двічі переносилася з міркувань безпеки на тлі пандемії коронавірусу. Спочатку показ фільму перенесли на 31 липня, а потім — на 12 серпня. Variety раніше пояснював, що прем’єра фільму в умовах, коли закритими через пандемію залишаються кінотеатри в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), призведе до того, що прокатники позбудуться значної частини доходів.

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Головні ролі в новій картині Крістофера Нолана, який розповість про секретного агента, яка прагне врятувати світ, виконали Роберт Паттінсон і Джон Девід Вашингтон.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі інформації федеральної і місцевої влади, в США зафіксовано понад 3,79 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 140,7 тис. осіб.

Нагадаємо, зірку фільмів “Матриця” і “Клан Сопрано” збив автомобіль.

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