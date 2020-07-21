Премьеру будущего фильма Кристофера Нолана снова перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020), новая дата пока неизвестна. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте журнал Variety со ссылкой на заявление председателя совета директоров киностудии Тебе Эммериха, передает УНН.
“Мы обязательно назовем новую дату премьеры „Довод“, которая состоится в 2020 году, — отметил он. — Мы хотим, чтобы наши фильмы имели крупные шансы на успех”. При этом Эммерих отметил, что Warner Bros. будет готова “предоставить кинотеатрам новые картины тогда, когда они смогут в безопасном режиме снова открыться для посетителей”.
Первоначально премьера картины была намечена на 17 июля, однако она уже дважды переносилась из соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса. Сначала показ фильма перенесли на 31 июля, а затем — на 12 августа. Variety ранее объяснял, что премьера фильма в условиях, когда закрытыми из-за пандемии остаются кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (штат Калифорния), приведет к тому, что прокатчики лишатся значительной части доходов.
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Главные роли в новой картине Кристофера Нолана, который расскажет о секретном агенте, которая стремится спасти мир, исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 3,79 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 140,7 тыс. человек.
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