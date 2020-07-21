Премьеру будущего фильма Кристофера Нолана снова перенесли

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 84538 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106035 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110925 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 140032 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112872 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134941 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102775 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102679 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104938 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Премьеру будущего фильма Кристофера Нолана снова перенесли

Премьеру будущего фильма Кристофера Нолана снова перенесли

Киев  •  УНН

 • 13357 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020), новая дата пока неизвестна. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте журнал Variety со ссылкой на заявление председателя совета директоров киностудии Тебе Эммериха, передает УНН.

“Мы обязательно назовем новую дату премьеры „Довод“, которая состоится в 2020 году, — отметил он. — Мы хотим, чтобы наши фильмы имели крупные шансы на успех”. При этом Эммерих отметил, что Warner Bros. будет готова “предоставить кинотеатрам новые картины тогда, когда они смогут в безопасном режиме снова открыться для посетителей”.

Первоначально премьера картины была намечена на 17 июля, однако она уже дважды переносилась из соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса. Сначала показ фильма перенесли на 31 июля, а затем — на 12 августа. Variety ранее объяснял, что премьера фильма в условиях, когда закрытыми из-за пандемии остаются кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (штат Калифорния), приведет к тому, что прокатчики лишатся значительной части доходов.

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Главные роли в новой картине Кристофера Нолана, который расскажет о секретном агенте, которая стремится спасти мир, исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 3,79 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 140,7 тыс. человек.

Напомним, звезду фильмов “Матрица” и “Клан Сопрано” сбил автомобиль.

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