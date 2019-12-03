Директор ДБР Труба прийшов у Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба прийшов у Верховну Раду, повідомляє кореспондент УНН.
Наразі він перебуває у сесійній залі в урядовій ложі.
Нагадаємо, 3 грудня ВР розглядає зміни до закону про ДБР. Зокрема, щодо продовження розслідування "справ Майдану".
Додамо, розгляд цього законопроекту супроводжується гучною справою із затриманням на хабарі "правої руки" директора ДБР Труби.
На фоні цього Президент Зеленський заявив, що це "ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро".