Президент закликав підтримати зміни до закону про ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати зміни до закону про Державне бюро розслідувань, назвавши відповідні поправки важливими. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки та загалом законопроект № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань", - вказав Глава держави.
Він пояснив це, зокрема, тим, що ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. "Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться", - додав Зеленський.
Додамо, Президент повідомив, що "права рука" директора ДБР Романа Труби підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 тис. дол.
"Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро", - вказав Президент.