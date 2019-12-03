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Президент закликав підтримати зміни до закону про ДБР

Президент закликав підтримати зміни до закону про ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати зміни до закону про Державне бюро розслідувань, назвавши відповідні поправки важливими. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

"Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки та загалом законопроект № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань", - вказав Глава держави.

Він пояснив це, зокрема, тим, що ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. "Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться", - додав Зеленський.

Додамо, Президент повідомив, що "права рука" директора ДБР Романа Труби підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 тис. дол.

"Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро", - вказав Президент.

Українські Національні Новини

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