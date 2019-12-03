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Президент призвал поддержать изменения в закон о ГБР

Президент призвал поддержать изменения в закон о ГБР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать изменения в закон о Государственном бюро расследований, назвав соответствующие поправки важными. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - отметил Глава государства.

Он объяснил это, в частности, тем, что эта организация создавалась как независимая и объективная. "Жаль, если эти добрые намерения не сбудутся", - добавил Зеленский.

Добавим, Президент сообщил, что "правая рука" директора ГБР Романа Трубы подозревается в получении взятки в размере 150 тыс. долл.

"Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро", - отметил Президент.

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