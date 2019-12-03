Директор ГБР Труба пришел в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба пришел в Верховную Раду, сообщает корреспондент УНН.
Сейчас он находится в сессионном зале в правительственной ложе.
Напомним, 3 декабря ВР рассматривает изменения в закон о ГБР. В частности, о продолжении расследования "дел Майдана".
Добавим, рассмотрение этого законопроекта сопровождается громким делом с задержанием на взятке "правой руки" директора ГБР Трубы.
На фоне этого Президент Зеленский заявил, что это "еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро".