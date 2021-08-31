Дипломат Єнін стане першим заступником Монастирського: розпорядження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Уряд призначив заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна першим заступником міністра внутрішніх справ. Відповідне розпорядження від 30 серпня оприлюднене на сайті Кабміну, передає УНН.
Цитата
“Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником Міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року”, — сказано в розпорядженні.
Додамо
Зазначимо, що на сьогоді Євгеній Єнін опікується евакуацією українських громадян з Афганістану, захопленого талібами. Наразі зусиллями українських військових та дипломатів з країни вдалось евакуювати понад 650 людей.
Довідка
Кабінет міністрів України призначив Єніна заступником міністра закордонних справ у квітні 2020 року.
На цій позиції дипломат працював за напрямками щодо міжнародних судових процесів України проти держави-агресора РФ, а також щодо розслідування збиття Іраном літака МАУ.
Раніше Єнін працював заступником генерального прокурора України Юрія Луценка, однак у 2019 році подав у відставку.
Того ж року Євген Єнін обійняв посаду заступника директора та керівника проекту по боротьбі з контрабандою в Українському інституті майбутнього.
Має досвід роботи на оперативних посадах у СБУ та у Службі зовнішньої розвідки.
Указами Президента України був нагороджений Орденом за мужність третього ступеня та Орденом за заслуги.