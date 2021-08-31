Дипломат Енин станет первым заместителем Монастырского: распоряжение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Правительство назначило заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина первым заместителем министра внутренних дел. Соответствующее распоряжение от 30 августа обнародовано на сайте Кабмина, передает УНН.
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"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - говорится в распоряжении.
Добавим
Отметим, что на сегоди Евгений Енин занимается эвакуацией украинских граждан из Афганистана, захваченного талибами. Сейчас усилиями украинских военных и дипломатов из страны удалось эвакуировать более 650 человек.
Справка
Кабинет министров Украины назначил Енина заместителем министра иностранных дел в апреле 2020 года.
На этой позиции дипломат работал по направлениям по международным судебным процессам Украины против государства-агрессора РФ, а также по расследованию катастрофы самолета МАУ над Ираном.
Ранее Енин работал заместителем генерального прокурора Украины Юрия Луценко, однако в 2019 году подал в отставку.
В том же году Евгений Енин занял должность заместителя директора и руководителя проекта по борьбе с контрабандой в Украинском институте будущего.
Имеет опыт работы в оперативных должностях в СБУ и в Службе внешней разведки.
Указами Президента Украины был награжден Орденом за мужество третьей степени и Орденом за заслуги.