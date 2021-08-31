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Дипломат Енин станет первым заместителем Монастырского: распоряжение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Правительство назначило заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина первым заместителем министра внутренних дел. Соответствующее распоряжение от 30 августа обнародовано на сайте Кабмина, передает УНН.

Цитата

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - говорится в распоряжении.

Добавим

Отметим, что на сегоди Евгений Енин занимается эвакуацией украинских граждан из Афганистана, захваченного талибами. Сейчас усилиями украинских военных и дипломатов из страны удалось эвакуировать более 650 человек.

Справка

Кабинет министров Украины назначил Енина заместителем министра иностранных дел в апреле 2020 года.

На этой позиции дипломат работал по направлениям по международным судебным процессам Украины против государства-агрессора РФ, а также по расследованию катастрофы самолета МАУ над Ираном.

Ранее Енин работал заместителем генерального прокурора Украины Юрия Луценко, однако в 2019 году подал в отставку.

В том же году Евгений Енин занял должность заместителя директора и руководителя проекта по борьбе с контрабандой в Украинском институте будущего.

Имеет опыт работы в оперативных должностях в СБУ и в Службе внешней разведки.

Указами Президента Украины был награжден Орденом за мужество третьей степени и Орденом за заслуги.

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