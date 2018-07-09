"Динамо" близьке до підписання бразильського оборонця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Фланговий оборонець “Атлетіко Паранаенсе” Сідклей найближчим часом має поповнити ростер київського “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на Instagram гравця та Globo Esporte.
25-річний бразилець, який виступає на лівому фланзі захисту, розмістив у своєму Instagram фото з аеропорту в якому він повідомив про відліт в Україну та відзначив, що вже почав скучати за родиною.
Примітно, що на Сідклея також претендували “Шахтар” і “Зеніт”, але його повинні представити у формі “Динамо”.
Додамо також, попередні півроку бразилець провів в оренді в “Корінтіанс”, де відіграв у 24 матчах, забив 3 голи і зробив 2 ассисти. А авторитетний портал Transfermarkt.de оцінює його в 4 млн. євро.