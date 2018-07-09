"Динамо" близко к подписанию бразильского защитника

25-летний бразилец, выступающий на левом фланге защиты, разместил в своем Instagram фото из аэропорта в котором он сообщил об отлете в Украине и отметил, что уже начал скучать по семье.

Примечательно, что на Сидклея также претендовали “Шахтер” и “Зенит”, но его должны представить в форме “Динамо”.

Добавим также, предыдущие полгода бразилец провел в аренде в “Коринтианс”, где сыграл в 24 матчах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. А авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает его в 4 млн. евро.