Динамівець Миколенко витратив преміальні від УАФ на втілення мрії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Захисник ФК "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко розповів, на що витратив преміальні від Української асоціації футболу за вихід команди на Євро-2020, передає УНН із посиланням на Instagram-сторінку Української асоціації футболу.
"На що витратив преміальні за вихід на Євро-2020? У мене дві мрії втілилися в життя. Перша — ми вийшли на Євро, друга — купив на преміальні нову машину, про яку мріяв", - розповів футболіст.
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Як писав УНН, збірна України отримала рекордні преміальні від УАФ за вихід на ЄВРО-2020. Загальна їх сума склала 4 млн доларів.
Нагадаємо, українські чемпіони світу U-20 теж отримали від футбольної асоціації рекордні преміальні в розмірі 1 млн дол.