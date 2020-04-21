Динамовец Миколенко потратил премиальные от УАФ на воплощение мечты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Защитник ФК "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, на что потратил премиальные от Украинской ассоциации футбола за выход команды на Евро-2020, передает УНН со ссылкой на Instagram -страницу Украинской ассоциации футбола.
"На что потратил премиальные за выход на Евро-2020? У меня две мечты воплотились в жизнь. Первая - мы вышли на Евро, вторая - купил на премиальные новую машину, о которой мечтал", - рассказал футболист.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко прокомментировал премиальные за Евро и назвал Павелко "человеком слова"
Как писал УНН, сборная Украины получила рекордные премиальные от УАФ за выход на Евро-2020. Общая их сумма составила 4 млн долларов.
Напомним, украинские чемпионы мира U-20 тоже получили от футбольной ассоциации рекордные премиальные в размере 1 млн долл.