Діденко став кандидатом на посаду голови ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. До списку кандидатур на посаду голови Центральної виборчої комісії включили члена ЦВК Олега Діденка. Про це заявив член ЦВК Юрій Фрицький під час засідання, передає УНН.
"До списку кандидатур на посаду голови Центральної виборчої комісії включається Олег Діденко", - сказав Фрицький.
Також, сьогодні під час засідання ЦВК розгляне питання про обрання Голови Центральної виборчої комісії, обрання заступників голови Центральної виборчої комісії та обрання секретаря Центральної виборчої комісії.
Нагадаємо, народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.
Як повідомлялося раніше, кількість членів Центральної виборчої комісії поки залишатиметься незмінним.