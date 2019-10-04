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Диденко стал кандидатом на пост главы ЦИК

Киев • УНН

 • 9945 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В список кандидатур на должность председателя Центральной избирательной комиссии включили члена ЦИК Олега Диденко. Об этом заявил член ЦИК Юрий Фрицкий во время заседания, передает УНН.

Диденко стал кандидатом на пост главы ЦИК

"В список кандидатур на должность председателя Центральной избирательной комиссии включается Олег Диденко", - сказал Фрицкий.

Также, сегодня во время заседания ЦИК рассмотрит вопрос об избрании председателя Центральной избирательной комиссии, избрание заместителей председателя Центральной избирательной комиссии и избрание секретаря Центральной избирательной комиссии.

Напомним, народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, количество членов Центральной избирательной комиссии пока будет оставаться неизменным.

Украинские Национальные Новости

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