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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Кількість членів ЦВК поки міняти не будуть – "Слуга народу"

Київ • УНН

 • 9144 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Кількість членів Центральної виборчої комісії поки залишатиметься незмінним. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура під час ранкового засідання, передає кореспондент УНН.

Кількість членів ЦВК поки міняти не будуть – "Слуга народу"

"Ми зараз діємо на підставі закону, який є чинним, - там прописано 17. Ми не переписували закон, у нас немає часу, тому що Центральна виборча комісія припинила свої повноваження, і у нас немає зараз в країні Центральної виборчої комісії, по одному з округів навіть не встановлений результат… Був квотний принцип (формування складу ЦВК – ред.) застосований, хоч він нам і не подобається", - зазначив Качура.

За його словами, не зважаючи на недоліки квотного принципу формування ЦВК, врешті до проголосованого складу Центрвиборчкому увійшли представники всіх парламентських фракцій.

Нагадаємо, сьогодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне ранкове засідання парламенту, народні депутати сьогодні планують розглянути постанову "Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії України".

Народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.

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