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Количество членов ЦИК пока менять не будут - "Слуга народа"

Киев • УНН

 • 9144 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Количество членов Центральной избирательной комиссии пока будет оставаться неизменным. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.

Количество членов ЦИК пока менять не будут - "Слуга народа"

"Мы сейчас действуем на основании закона, который является действующим, - там прописано 17. Мы не переписывали закон, у нас нет времени, потому что Центральная избирательная комиссия прекратила свои полномочия, и у нас нет сейчас в стране Центральной избирательной комиссии, по одному из округов даже не установлен результат... Был квотный принцип (формирование состава ЦИК - ред.) применен, хотя он нам и не нравится", - отметил Качура.

По его словам, несмотря на недостатки квотного принципа формирования ЦИК, в конце в проголосованный состав Центризбиркома вошли представители всех парламентских фракций.

Напомним, сегодня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пленарное утреннее заседание парламента, народные депутаты сегодня планируют рассмотреть постановление "О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии Украины".

Народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.

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