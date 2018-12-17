Дев’ять людей було затримано через аварію поїзда в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Після аварії поїзда в Анкарі, Туреччина, 9 осіб було затримано, троє передані до суду. Про це передає УНН з посиланням на CNN Turk.
"В районі Єнімахалле станції Маршандіз, де відбулось зіткнення швидкісного пасажирського поїзда і локомотива в результаті зіткнення в рамках розслідування було затримано дев’ять людей, троє передані до суду", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, дев'ять людей загинули, 47 поранені у результаті аварії, коли швидкісний пасажирський поїзд Анкара-Конья в четвер, 13 грудня, врізався в надземний пішохідний перехід на станції Маршандіз у районі Єнімахалле.
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