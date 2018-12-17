Девять человек были задержаны из-за аварии поезда в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. После аварии поезда в Анкаре, Турция, 9 человек были задержаны, трое переданы в суд. Об этом передает УНН со ссылкой на CNN Turk.
"В районе Енимахалле станции Маршандиз, где произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и локомотива в результате столкновения в рамках расследования были задержаны девять человек, трое переданы в суд", - говорится в сообщении.
Напомним, девять человек погибли, 47 ранены в результате аварии, когда скоростной пассажирский поезд Анкара Конья в четверг, 13 декабря, врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле.
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